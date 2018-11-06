Гризманн не исключил, что может оказаться в бундеслиге

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о том, что хотел бы однажды оказаться в чемпионате Германии. Форвард выразил мнение, что бундеслигу недооценивают.

- Это очень атакующая лига, - приводит Goal слова Гризманна. - Бундеслига очень привлекательна, в ней забивают много голов, "Боруссия Дортмунд" - яркий пример этого. Вероятно, в один день я буду играть в этом чемпионате, но мне комфортно в "Атлетико". У нас прекрасный проект, с которым я связываю себя на 100%.

В текущем сезоне Гризманн провел 15 матчей за "Атлетико", забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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