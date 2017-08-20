Гризманн извинился перед арбитром, но может получить дисквалификацию на 5 матчей

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может быть отстранен от игры на пять матчей, сообщает As. Один поединок француз точно пропустит из-за удаления во встрече 1-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:2). Кроме того, до 4 матчей дисквалификации светит Гризманну за оскорбление арбитра.

После того, как Хуан Мартинес Мунуэр показал игроку желтую карточку за симуляцию, нападающий нецензурно выругался в его адрес. Арбитр без раздумий показал Гризманну прямую красную. Этот инцидент он зафиксировал в протоколе.

После матча Гризманн пришел в судейскую комнату и извинился перед Мунуэром. За этот жесть наказание француза может быть смягчено, и он получит только 2 игры дисквалификации.