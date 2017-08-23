Гризманн и Банега дисквалифицированы на один матч за оскорбление судей

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн пропустит две ближайшие игры команды в чемпионате Испании. В матче 1-го тура ла лиги против "Жироны" (2:2) на 67-й минуте форвард получил прямую красную карточку, что означает автоматическое отстранение на одну игру чемпионата. После удаления француз оскорбил главного арбитра встречи, который внес слова игрока в послематчевый протокол. За нецензурные выражения в адрес судьи решением комитета первенства Гризманн был дисквалифицирован на еще одну встречу.

Аналогичная ситуация произошла и с полузащитником "Севильи" Эвером Банегой. Аргентинец был удален на 84-й минуте матча против "Эспаньола" (1:1), после чего он также оскорбил арбитра.

Таким образом, Гризманн не поможет "Атлетико" в матчах против "Лас-Пальмаса" и "Валенсии", а Банега не сыграет с "Хетафе" и "Эйбаром".