00:39 | ФУТБОЛ — Испания

"Гранада" переиграла "Лас-Пальмас" и покинула последнее место чемпионата Испании

0
0
0

"Гранада" нанесла поражение "Лас-Пальмасу" в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Этот успех позволил хозяевам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Гранада" – "Лас-Пальмас" – 1:0 (1:0)

Гол: Перейра, 17.

"Гранада": Очоа, Сонье, Фулькье, Сильва, Ингасон, Карсела-Гонсалес (Бога, 60), Перейра, Уче, Рамос (Кравец, 88), Куэнка, Малле (Эктор Эрнандес, 76).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел (Симон, 18), Бигас, Лемос, Дани Кастельяно, Боатенг, Монторо, Вьера, Гомес (Хесе, 67), Ливая (Халилович, 81), Тана.

Предупреждения: Перейра, 31. Уче, 52. Боатенг, 66. Бигас, 71. Рамос, 73. Сонье, 78. Сильва, 89. Лемос, 90+4.

Судья: Дель Серр Гранде.

6 февраля. Гранада. Стадион "Nuevo Los Carmenes".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ