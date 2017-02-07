"Гранада" переиграла "Лас-Пальмас" и покинула последнее место чемпионата Испании

"Гранада" нанесла поражение "Лас-Пальмасу" в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Этот успех позволил хозяевам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.

Чемпионат Испании

Лига 1

21-й тур

"Гранада" – "Лас-Пальмас" – 1:0 (1:0)

Гол: Перейра, 17.

"Гранада": Очоа, Сонье, Фулькье, Сильва, Ингасон, Карсела-Гонсалес (Бога, 60), Перейра, Уче, Рамос (Кравец, 88), Куэнка, Малле (Эктор Эрнандес, 76).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел (Симон, 18), Бигас, Лемос, Дани Кастельяно, Боатенг, Монторо, Вьера, Гомес (Хесе, 67), Ливая (Халилович, 81), Тана.

Предупреждения: Перейра, 31. Уче, 52. Боатенг, 66. Бигас, 71. Рамос, 73. Сонье, 78. Сильва, 89. Лемос, 90+4.

Судья: Дель Серр Гранде.

6 февраля. Гранада. Стадион "Nuevo Los Carmenes".