"Гранада" обыграла "Севилью"

"Гранада" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании обыграла "Севилью" – 2:1. Таким образом, у подопечных Хорхе Сампаоли осталось 27 очков, "Севилья" упустила возможность подняться на второе место в турнирной таблице. "Гранада" одержала первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

Ла лига

14-й тур

"Гранада" - "Севилья" - 2:1 (1:0)

Голы: Перейра, 27 (1:0). Ломбан, 56 (2:0). Бен Еддер, 90+5 - с пенальти (2:1).

"Гранада": Очоа, Ломбан, Сонье, Габриэл Силва, Фулькье, Карсела-Гонсалес, Сампер, Перейра, Уче (Хави Маркес, 77), Бога (Куэнка, 75), Кравец (Понсе, 86).

"Севилья": Рико, Пареха, Рами, Меркадо (Сарабия, 69), Мариану, Н`Зонзи, Витоло, Корреа (Бен Еддер, 69), Краневиттер (Иборра, 56), Васкес, Вьетто.

Предупреждения: Перейра, 29. Габриэл Силва, 34. Карсела-Гонсалес, 41. Васкес, 44. Иборра, 64. Хави Маркес, 81. Ломбан, 90+4.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

3 декабря. Гранада. Nuevo Los Carmenes.