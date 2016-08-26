"Гранада" арендовала полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Гранада" объявила о трансфере защитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры. Испанцы арендовали 20-летнего футболиста на один сезон. При этом в соглашение не включена опция полного выкупа прав. Официальная презентация новичка состоится на следующей неделе.

Перейра является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Он дебютировал за основную команду в премьер-лиге в марте 2015 года, но с тех пор принял участие лишь в четырех матчах. Также хавбек выступает за молодежную сборную Бразилии.