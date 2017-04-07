Грабители отобрали у Коке часы стоимостью 70 тысяч долларов

Полузащитник "Атлетико" Коке был ограблен в Мадриде, утверждает El Mundo. 6 апреля в 19.00 по местному времени неизвестный подошел к автомобилю хавбека и потребовал у него часы, угрожая пистолетом.

Ориентировочная стоимость аксессуара оценивается в 70 тысяч долларов. После этого грабитель скрылся с места преступления на мотоцикле. Футболист обратился с заявлением в полицию по поводу данного инцидента.

Напомним, что Коке выступает за "Атлетико" с 2009 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 43 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть голевых передач.