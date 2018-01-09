Гомиш попросил "Барселону" отпустить его в другой клуб зимой

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомиш обратился к главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, попросив того отпустить его в другой клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es. По информации источника, 24-летний португалец готов рассмотреть варианты, как с арендой, так и с полноценным переходом в другую команду.

Отмечается, что Гомиш хочет сменить клуб, чтобы иметь больше игровой практики. Хавбек рассчитывает попасть в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2018 года.

По данным СМИ, интерес к игроку каталонцев проявляют "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Напомним, полузащитник перешел в "Барселону" в 2016 году. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах на клубном уровне, не отметившись результативными действиями и получив одну желтую карточку.