Гомиш и Роберто - в стартовом составе "Барселоны" на матч против "Реала"

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на ответный матч за Суперкубок Испании против "Реала".

С первых минут на поле появится Андре Гомиш. Он заменил Андреса Иньесту, получившего повреждение мышцы правого бедра.

Встреча начнется в 0.00 по московскому времени. Первая игра на "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:1 в пользу "сливочных".

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Маскерано, Альба, Ракитич, Бускетс, Гомиш, Месси, Суарес.

Запасные: Силлесен, Семеду, Денис Суарес, Деулофеу, Динь, Алеиш Видаль, Алькасер.