Голы Суареса и Месси принесли "Барсе" победу над "Атлетико" в Кубке Испании

"Барселона" нанесла поражение "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании в Мадриде со счетом 2:1. В составе каталонцев голами отметились Луис Суарес и Лионель Месси, у хозяев – Антуан Гризманн. Ответная встреча пройдет 7 февраля.

Кубок Испании

Полуфинал

Первый матч

"Атлетико" – "Барселона" – 1:2 (0:2)

Голы: Л.Суарес, 7 (0:1). Месси, 33 (0:2). Гризманн, 59 (1:2).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько (Фернандо Торрес, 46), Габи, Коке, Сауль (Гайтан, 59), Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 70).

"Барселона": Силлессен, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Юмтити, Ракитич (Д.Суарес, 58), Серхи Роберто, Андре Гомиш (Рафинья, 72), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Сауль, 31. Савич, 39. Неймар, 64. Гризманн, 75. Габи, 84. Месси, 90. Хуанфран, 90+1. Маскерано, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

1 февраля. Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".