Голы Месси и Паулинью принесли "Барселоне" победу над "Атлетиком"

"Барселона" на выезде обыграла "Атлетик" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании. Каталонцы одержали победу благодаря голам Лионеля Месси и Паулинью.

После 10 туров сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу ла лиги, набрав 28 очков. Отрыв от занимающей вторую строчку "Валенсии" составляет 4 балла. "Атлетик" располагается на на 11-й строчке, набрав 11 очков.

В 11-м туре "Барселона" дома 4 ноября сыграет с "Севильей", которая является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. "Атлетик" на следующий день в гостях встретится с "Сельтой".

Чемпионат Испании

Ла лига

10-й тур

"Ателтик" - "Барселона" 0:2 (0:1)

Голы: Месси, 36 (0:1). Паулинью, 90+2 (0:2).

"Атлетик": Аррисабалага, Боведа, Нуньес, Ляпорт, Лекуэ, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 83), Итурраспе, Сан-Хосе (Эчеварриа, 68), Рауль Гарсия, Кордоба, Адурис.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Паулинью, С.Бускетс, Ракитич, Андре Гомиш (Семеду, 83), Месси, Л.Суарес.

Предупреждения: Итурраспе, 41. С.Бускетс, 47. Пике, 63. Паулинью, 75. Юмтити, 81.

Судья: Мартинес Мунуэра.

28 октября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

Текстовая трансляция матча "Атлетик" - "Барселона"