Голы Коке и Гризманна принесли "Атлетико" победу над "Лас-Пальмасом" в Кубке Испании

"Атлетико" выиграл у "Лас-Пальмаса" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:0. Голами отличились Коке и Антуан Гризманн.

В другом поединке "Депортиво" и "Алавес" сыграли вничью - 2:2. Ответные поединки состоятся 12 января.

Кубок Испании

1/8 финала

Первые матчи

"Депортиво" - "Алавес" - 2:2 (0:2)

Голы: Сантос, 3 (0:1). Мендес, 45+2 - с пенальти (0:2). Бруну Гама, 73 (1:2). Хоселу, 90+3 (2:2).

"Лас-Пальмас" - "Атлетико" - 0:2 (0:1)

Голы: Коке, 23 (0:1). Гризманн, 51 (0:2).