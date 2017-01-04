Голы Коке и Гризманна принесли "Атлетико" победу над "Лас-Пальмасом" в Кубке Испании

"Атлетико" выиграл у "Лас-Пальмаса" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:0. Голами отличились Коке и Антуан Гризманн.
В другом поединке "Депортиво" и "Алавес" сыграли вничью - 2:2. Ответные поединки состоятся 12 января.
Кубок Испании
1/8 финала
Первые матчи
"Депортиво" - "Алавес" - 2:2 (0:2)
Голы: Сантос, 3 (0:1). Мендес, 45+2 - с пенальти (0:2). Бруну Гама, 73 (1:2). Хоселу, 90+3 (2:2).
"Лас-Пальмас" - "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Коке, 23 (0:1). Гризманн, 51 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/