Голы Бэйла и Карвахаля принесли "Реалу" победу над "Хетафе"

"Реал" стартовал с победы в чемпионате Испании. В 1-м туре мадридцы обыграли соседей из "Хетафе" - 2:0. По мячу в этой игре забили Дани Карвахаль и Гарет Бэйл.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

"Реал" - "Хетафе" - 2:0 (1:0)

Голы: Карвахаль, 20 (1:0). Бэйл, 51 (2:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Себальос (Модрич, 71), Кроос, Иско (Каземиру, 58), Бэйл (Васкес, 77), Бензема, Асенсио.

"Хетафе": Сория, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Кабрера, Портильо (Алехо, 64), Сибасаки, Арамбарри, Максимович, Ндиай (Хайме Мата, 58), Хорхе Молина (Анхель, 71).

Предупреждения: Хорхе Молина, 27. Ндиай, 41. Джене, 42. Хайме Мата, 63. Марселу, 68. Арамбарри, 77. Бруно Гонсалес, 79. Кабрера, 79.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

19 августа. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.