Голкипер Лунин, принадлежащий "Реалу", может сменить "Леганес" на "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" может арендовать голкипера Андрея Лунина. Он принадлежит "Реалу", а за "Леганес" выступает на правах аренды.

Как ранее сообщалось, "Реал" недоволен тем, что "Леганес" не предоставляет украинцу игровую практику. В текущем сезоне 19-летний футболист провел лишь два матча во всех турнирах. В связи с этим "Королевский клуб" готов отозовать игрока из аренды.

По данным El Gol Digital, арендовать игрока хочет "Райо Вальекано". У команды есть проблемы во вратарской линии, и "Райо" может предоставить вратарю необходимое игровое время.

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