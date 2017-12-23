Голи Бакки принес "Вильярреалу" победу над "Валенсией", Черышев сыграл 10 минут

"Валенсия" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании уступила "Вильярреалу" (0:1). Единственный гол забил Карлос Бакка. В составе гостей на замену на 80-й минуте вышел россиянин Денис Черышев.

Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве после удалений Симоне Дзадзы и Мануэля Тригероса.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Валенсия" – "Вильярреал" – 0:1 (0:1)

Гол: Бакка, 24.

"Валенсия": Нету, Гарай, Монтойя, Габриэл Паулиста, Лато (Мина, 69), Парехо, Кондогбья, Перейра, Дзадза, Родриго, Гонсалу Гедеш.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Черышев, 80), Бакка (Раба, 55), Самуэль Кастильехо (Сориано, 68).

Предупреждения: Кондогбья, 15. Пабло Форнальс, 27. Альваро Гонсалес, 39. Парехо, 45. Тригерос, 54. Дзадза, 58. Рукавина, 62. Габриэл Паулиста, 81. Нету, 82. Монтойя, 90+2.

Удаления: Дзадза, 60. Тригерос, 83.

Судья: Трухильо Суарес.

23 декабря. Валенсия. Стадион "Месталья".