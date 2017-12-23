Голи Бакки принес "Вильярреалу" победу над "Валенсией", Черышев сыграл 10 минут

"Валенсия" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании уступила "Вильярреалу" (0:1). Единственный гол забил Карлос Бакка. В составе гостей на замену на 80-й минуте вышел россиянин Денис Черышев.
Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве после удалений Симоне Дзадзы и Мануэля Тригероса.
Чемпионат Испании
Лига 1
17-й тур
"Валенсия" – "Вильярреал" – 0:1 (0:1)
Гол: Бакка, 24.
"Валенсия": Нету, Гарай, Монтойя, Габриэл Паулиста, Лато (Мина, 69), Парехо, Кондогбья, Перейра, Дзадза, Родриго, Гонсалу Гедеш.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Черышев, 80), Бакка (Раба, 55), Самуэль Кастильехо (Сориано, 68).
Предупреждения: Кондогбья, 15. Пабло Форнальс, 27. Альваро Гонсалес, 39. Парехо, 45. Тригерос, 54. Дзадза, 58. Рукавина, 62. Габриэл Паулиста, 81. Нету, 82. Монтойя, 90+2.
Удаления: Дзадза, 60. Тригерос, 83.
Судья: Трухильо Суарес.
23 декабря. Валенсия. Стадион "Месталья".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
shpasic
Черышева можно выпускать только тогда, когда у соперника на двух игроков меньше.
21:40
rl1
Неполных то есть)
21:29
rl1
Обе команды ну никак не могут играть в меньшинстве, только одна. Обе команды могут играть только в неравных составах.
21:28