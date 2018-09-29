Голевой пас Черышева позволил "Валенсии" одержать первую победу в сезоне

"Валенсия" победила "Реал Сосьедад" в матче 7-го тура чемпионата Испании - 1:0. Гол в игре на 36-й минуте с передачи Дениса Черышева забил Кевин Гамейро. Российский полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Помимо голевой передачи он также отметился желтой карточкой.

"Валенсия" одержала первую победу в сезоне. Ранее команда в чемпионате Испании сыграла пять матчей вничью и в одной встрече уступила. Также "летучие мыши" проиграли в стартовой игре Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)

Гол: Гамейро, 36.

Нереализованный пенальти: Виллиан Жозе, 67 (вратарь)

"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, Сальдуа (Рамирес, 46), Элустондо, Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Мерино (Пардо, 16), Субельдия, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Баутиста, 76).

"Валенсия": Нету, Габриэл Паулиста, Везу, Диакаби, Лато, Парехо, Кондогбья (Кокелен, 76), Солер, Гамейро, Черышев (Гонсалу Гедеш, 60), Батшуайи (Родриго, 68).

Предупреждения: Лато, 9. Черышев, 45+1. Субельдия, 63. Габриэл Паулиста, 70. Элустондо, 80. Нету, 90+2. Рамирес, 90+3. Везу, 90+3.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

29 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".