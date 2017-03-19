Гол Траоре помог "Спортингу" обыграть "Гранаду", "Сельта" одержала победу над "Депортиво"

"Спортинг" на своем поле обыграл "Гранаду" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 3:1. Один из мячей в этой встрече забил экс-нападающий ЦСКА Ласина Траоре. Кроме того, он не реализовал пенальти.

В еще одном поединке "Сельта" на выезде одержала победу над "Депортиво" - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Яго Аспаса.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

"Спортинг" - "Гранада" - 3:1 (0:0)

Голы: Ингасон, 51 (0:1). Траоре, 61 (1:1). Бабен, 64 (2:1). Кармона, 67 (3:1).

Нереализованный пенальти: Траоре, 82 (вратарь)

"Спортинг": Диего Мариньо, Канелья, Бабен, Дуглас, Мере, Кармона, Альварес, Родригес Ромеро (Траоре, 56), Весга, Бурги (Лопес, 84), Кастро (Нди, 80).

"Гранада": Очоа, Сонье, Фулькье, Сильва, Ингасон, Карсела-Гонсалес, Перейра, Уче, Бога (Сампер, 76), Ангбан (Малле, 76), Куэнка (Кравец, 67).

Предупреждения: Ангбан, 37. Дуглас, 65. Ингасон, 81. Малле, 86. Мере, 90+2.

Судья: Эстрада Фернандес.

19 марта. Хихон. Стадион El Molinon.

"Депортиво" - "Сельта" - 0:1 (0:0)

Гол: Аспас, 74 (0:1).

"Депортиво": Люкс, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью, Альбентоса, Москера, Бруну Гама (Карлес Хиль, 60), Борхес, Алекс Бергантиньос, Фажр (Эмре Чолак, 77), Хоселу (Андоне, 66).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Хосабед Санчес, 87), Эрнандес, Радойя, Аспас, Гвидетти (Бовю, 12), Бонгонда (Систо, 71).

Предупреждения: Кабраль, 14. Луизинью, 56. Мальо, 65. Люкс, 75. Москера, 80. Эрнандес, 83. Систо, 86. Эмре Чолак, 90+3.

Судья: Мартинес Мунуэра.

19 марта. Ла-Корунья. Стадион Riazor.