01:22 | Футбол — Испания

Гол Суареса принес "Барселоне" победу над "Валенсией"

1

"Барселона" с минимальным счетом обыграла "Валенсию" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0). Единственный гол забил уругваец Луис Суарес.

Ответная встреча пройдет через неделю, 8 февраля.

Кубок Испании

1/2 финала

Первый матч

"Барселона" - "Валенсия" - 1:0 (0:0)

Гол: Луис Суарес, 67.

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 58), Ракитич (Паулинью, 68), Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Луис Суарес.

"Валенсия": Доменеч, Монтойя, Везу, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 76), Парехо, Кокелен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (С.Мина, 81).

Предупреждения: Серхи Роберто, 35. Перейра, 40. Вьетто, 51. Солер, 53.

Судья: Санчес Мартинес.

1 февраля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Барселона - Валенсия

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

спасибо Геничу за прогноз: " Попробую предложить вариант – "победа "Барселона" и обе забьют". Хороший коэффициент – 2,04". ещё один мастер ставок))

08:14