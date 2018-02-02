Гол Суареса принес "Барселоне" победу над "Валенсией"

"Барселона" с минимальным счетом обыграла "Валенсию" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0). Единственный гол забил уругваец Луис Суарес.
Ответная встреча пройдет через неделю, 8 февраля.
Кубок Испании
1/2 финала
Первый матч
"Барселона" - "Валенсия" - 1:0 (0:0)
Гол: Луис Суарес, 67.
"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 58), Ракитич (Паулинью, 68), Бускетс, Иньеста (Пако Алькасер, 73), Месси, Луис Суарес.
"Валенсия": Доменеч, Монтойя, Везу, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Солер (Торрес, 76), Парехо, Кокелен, Перейра (Максимович, 46), Вьетто, Родриго (С.Мина, 81).
Предупреждения: Серхи Роберто, 35. Перейра, 40. Вьетто, 51. Солер, 53.
Судья: Санчес Мартинес.
1 февраля. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
shpasic
спасибо Геничу за прогноз: " Попробую предложить вариант – "победа "Барселона" и обе забьют". Хороший коэффициент – 2,04". ещё один мастер ставок))
08:14