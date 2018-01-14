Гол Систо помог "Сельте" обыграть "Леванте"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Леванте" уступил "Сельте" – 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник клуба из Виго Пионе Систо.
Таким образом "кельты" прервали безвыигрышную серию, которая составляла три встречи подряд.
Чемпионат Испании
Лига 1
19-й тур
"Леванте" – "Сельта" – 0:1 (0:1)
Гол: Систо, 37 (0:1).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Дукуре (Барди, 84), Кампанья (Хасон, 46), Моралес, Лерма, Иви Лопес (Нано, 79), Боатенг.
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Радойя, 72), Эрнандес, Лоботка, Систо (Мендес, 81), Аспас, М.Гомес (С.Гомес, 87).
Предупреждения: Моралес, 21. Эрнандес, 78. Дукуре, 80. М.Гомес, 87. Луна, 87. Коке, 88. Рубен Бланко, 90+4.
Судья: Альварес Искиэрдо.
14 января. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.