Гол Систо помог "Сельте" обыграть "Леванте"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Леванте" уступил "Сельте" – 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник клуба из Виго Пионе Систо.

Таким образом "кельты" прервали безвыигрышную серию, которая составляла три встречи подряд.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Леванте" – "Сельта" – 0:1 (0:1)

Гол: Систо, 37 (0:1).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Дукуре (Барди, 84), Кампанья (Хасон, 46), Моралес, Лерма, Иви Лопес (Нано, 79), Боатенг.

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Радойя, 72), Эрнандес, Лоботка, Систо (Мендес, 81), Аспас, М.Гомес (С.Гомес, 87).

Предупреждения: Моралес, 21. Эрнандес, 78. Дукуре, 80. М.Гомес, 87. Луна, 87. Коке, 88. Рубен Бланко, 90+4.

Судья: Альварес Искиэрдо.

14 января. Валенсия. Стадион Ciutat de Valencia.

Турнирная таблица – здесь