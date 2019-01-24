Гол с передачи Промеса принес "Севилье" победу над "Барселоной"

"Севилья" обыграла на своем поле "Барселону" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании (2:0). Победый гол забил Пабло Сарабия с передачи экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса, а второй мяч во встрече забил Виссам Бен Йеддер, посвятивший гол пропавшему Эмилиано Сале.

Ответная встреча пройдет 30 января в Барселоне.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Севилья" - "Барселона" - 2:0 (0:0)

Голы: Сарабия, 58 (1:0). Бен Йеддер, 76 (2:0).

"Севилья": Сориано, Меркадо, Кьер, Гомес, Хесус Навас (Андре Силва, 71), Амаду, Банега, Сарабия (Васкес, 67), Эскудеро (Арана, 88), Бен Йеддер, Промес.

"Барселона": Силлессен, Сержи Роберто, Лангле, Пике, Семеду (Жорди Альба, 80), Видаль, Ракитич, Артур, Аленья, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутинью, 63).

Предупреждения: Гомес, 74. Жорди Альба, 84.

Судья: дель Серро Гранде.

23 января. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Бен Йеддер посвятил гол в ворота "Барселоны" пропавшему Эмилиано Сале