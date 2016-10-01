Гол Райана Бабела принес "Депортиво" победу над "Спортингом"

"Депортиво" в матче 7-го тура чемпионата Испании на своем поле одолел "Спортинг" из Хихона – 2:1. Решающий мяч уже в дополнительное время забил экс-форвард сборной Голландии Райан Бабел. "Депортиво", одержав вторую победу в сезоне, поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Спортинг" опустился на 15-ю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

7-й тур

"Депортиво" – "Спортинг" Х – 2:1 (1:0)

Голы: Борхес, 35 (1:0). Альварес, 65 (1:1). Бабел, 90+2 (2:1).

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Москера, Бруну Гама, Борхес (Гильерме, 83), Эмре Чолак, Андоне, Морено (Бабел, 68).

"Спортинг": Куэльяр, Лильо Кастельяно, Лопес, Бабен, Мере, Альварес, Мойсес Гомес, Родригес Ромеро (Аит-Атман, 68), Нди (Борха Вигера, 57), Чоп, Бурги (Кармона, 78).

Предупреждения: Альварес, 43. Мойсес Гомес, 54. Мере, 59. Лопес, 85.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

1 октября. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".