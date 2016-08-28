Гол Ракитича принес "Барселоне" победу над "Атлетиком"

"Барселона" на выезде нанесла поражение "Атлетику" (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола стал полузащитник Иван Ракитич. Эта победа стала для каталонцев второй подряд. А баски по-прежнему не имеют набранных очков в нынешнем сезоне.
Чемпионат Испании
Ла Лига
2-й тур
"Атлетик" – "Барселона" – 0:1 (0:1)
Гол: Ракитич, 21.
"Атлетик": Ираисос, Де Маркос, Боведа, Ляпорт, Баленсиага, Иньяки Уильямс, Итурраспе (Весга, 62), Эчеварриа, Эрасо (Рауль Гарсия, 62), Сусаэта (Икер Муниаин, 76), Адурис.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити (Маскерано, 71), Пике, Жорди Альба, Бускетс, Д.Суарес (Андре Гомеш, 71), Ракитич, Месси, Л.Суарес, Арда Туран (Рафинья, 84).
Предупреждения: Юмтити, 10. Бускетс, 37. Л.Суарес, 37. Сусаэта, 45+1. Итурраспе, 56. Серхи Роберто, 59. Эрасо, 62. Эчеварриа, 83. Баленсиага, 89.
Судья: Матеу Лаос.
28 августа. Бильбао. Стадион "Сан Мамес Барриа".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
SportXpressNick
Молодец Ракитич!
23:15