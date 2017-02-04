Гол Пьятти принес "Эспаньолу" победу над "Малагой"

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Малага" уступила "Эспаньолу" - 0:1. Единственный гол этой встречи был забит на 17-й минуте. Его автором стал нападающий каталонцев Пабло Пьятти. Отметим, что данная победа для подопечных Кике Санчеса Флореса стала третьей подряд.

Чемпионат Испании

Ла лига

21-й тур

"Малага" - "Эспаньол" - 0:1 (0:1)

Гол: Пьятти, 17.

"Малага": Камени, Демикелис, Росалес, Эрнандес, Кастро (Кеко, 65), Камачо, Хуан Карлос, Аньор, Пабло Форнальс, Сантос (Шарлес, 60), Онтиверос (Дуда, 72).

"Эспаньол": Диего Лопес, Д.Рейес, Кариколь, Наварро, Х.Рейес (Кайседо, 74), Хурадо (Дуарте, 90+2), Фуэго, Давид Лопес, Пьятти, Перес (Рока, 61), Морено.

Предупреждения: Перес, 33. Демикелис, 41. Пьятти, 52. Рока, 70. Диего Лопес, 89.

Судья: Окон Арраис.

4 февраля. Малага. Стадион La Rosaleda.