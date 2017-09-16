Гол Паулинью принес "Барселоне" победу над "Хетафе"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на своем поле уступил "Барселоне" – 1:2. По голу у каталонцев забили Денис Суарес и Паулинью. Для бразильца этот мяч стал первым, забитым на сине-гранатовых, после перехода из "Гуанжочу Эвергранд" за 40 миллионов евро этим летом.
Для "Барселоны" победа стала пятой подряд (с учетом всех турниров). Команда продолжает лидировать в таблице. "Хетафе" идет одиннадцатым.
Чемпионат Испании
Ла лига
4-й тур
"Хетафе" – "Барселона" – 1:2 (1:0)
Голы: Сибасаки, 39 (1:0). Д..Суарес, 62 (1:1). Паулинью, 84 (1:2).
"Хетафе": Гуаита, Джене, Кала, Д.Суарес, Антунеш, Фажр, Бергара, Сибасаки (Хименес, 54), Арамбарри (Портильо, 86), Ндиай (Мора, 71), Хорхе Молина.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич (Паулинью, 77), Бускетс, Иньеста (Д.Суарес, 46), Дембеле (Деулофеу, 29), Л.Суарес, Месси.
Предупреждения: Пике, 10. Кала, 32. Деулофеу, 53. Жорди Альба, 66. Л.Суарес, 73. Д.Суарес, 88.
Судья: Фернандес Борбалан.
16 сентября. Хетафе. Стадион "Колисеум Альфонсо Перес".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
oleg.bob
Нынче Барсе фортит! Наверное, так дофортит до золота!
19:30
ЮКИ
пешком ходили,совсем играть Не хотели...
19:17