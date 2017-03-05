15:58 | ФУТБОЛ — Испания

Гол Москеры принес "Депортиво" победу над "Спортингом"

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"Депортиво" в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде "Спортинг" - 1:0. Единственный мяч в составе гостей забил полузащитник Педро Москера в конце первого тайма.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур 

"Спортинг" - "Депортиво" - 0:1 (0:1)

Гол: Москера, 45+1 (0:1). 

Нереализованный пенальти: Эмре Чолак (Депортиво), 32 (вратарь)

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Канелья, Дуглас (Чоп, 75), Мере, Кармона, Альварес, Мойсес Гомес (Родригес Ромеро, 14. Кастро, 66), Весга, Траоре, Бурги.

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью (Джон, 85), Москера, Борхес, Эмре Чолак (Карлес Хиль, 57), Фажр, Андоне (Хоселу, 66).

Предупреждения: Фернандо Наварро, 45. Дуглас, 45. Алехандро Аррибас, 54. Москера, 59. Мере, 71. Весга, 72. Карлес Хиль, 89. Канелья, 89. 

Судья: Матеу Лаос.

5 марта. Хихон. Стадион El Molinon.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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