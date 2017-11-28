Гол Морено принес "Эспаньолу" победу над "Хетафе"

"Эспаньол" обыграл "Хетафе" со счетом 1:0 в матче 13-го тура чемпионата Испании. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений и сравнялись с соперником по очкам. Единственный гол в этой встрече забил форвард Херард Морено.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Эспаньол" – "Хетафе" – 1:0 (0:0)

Гол: Морено, 56 (1:0).

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Хурадо, Фуэго (Наварро, 46), Виктор Санчес, Дардер, Серхио Гарсия, Пьятти (Мелендо, 69), Морено.

"Хетафе": Гуаита, Антунеш, Кала, Суарес, Джене, Портильо (Хименес, 69), Бергара, Арамбарри (Мора, 72), Анхель, Хорхе Молина, Ндиай (Монтеро, 75).

Предупреждения: Джене, 21. Кала, 42. Фуэго, 45. Бергара, 59. Серхио Гарсия, 65. Суарес, 82. Хорхе Молина, 89. Дардер, 90+2. Антунеш, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра.

27 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).