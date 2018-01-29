Гол Месси принес "Барселоне" волевую победу над "Алавесом"

"Барселона" переиграла "Алавес" в матче 21-го тура чемпионата Испании. Гости открыли счет в первом тайме, благодаря голу Йона Гвидетти. Сравнять счет каталонцам удалось только во второй половине - мяч в сетку ворот отправил Луис Суарес, а автором победного гола стал аргентинец Лионель Месси.

Сине-гранатовые продолжают лидировать в турнирной таблице, а "Алавес" идет на 16-м месте.

Чемпионат Испании

Примера

21-й тур

"Барселона" - "Алавес" - 2:1 (0:1)

Голы: Гвидетти, 23 (0:1). Луис Суарес, 72 (1:1). Месси, 84 (2:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Серхи Роберто, 52), Пике, Юмтити, Динь (Жорди Альба, 52), Ракитич, Паулинью, Иньеста, Месси, Луис Суарес, Филиппе Коутинью (Пако Алькасер, 66).

"Алавес": Пачеко, Алексис, Лагуардия, Марипан, Дуарте (Демирович, 89), Ибаи Гомес, Медран, Вакасо, Перес (Педраса, 63), Гвидетти (Эль-Хаддади, 75), Собрино.

Предупреждения: Вакасо, 22. Дуарте, 27.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

28 января. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Мог ли Луис Суарес играть за "Барселону" против "Алавеса"?