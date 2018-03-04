20:09 4 марта | Футбол — Испания

Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетико"

7

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле победила "Атлетико" – 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Лионель Месси. В турнирной таблице "Барселона" оторвалась от мадридцев на восемь очков. "Атлетико" в свою очередь опережает "Реал", который идет третьим, на семь баллов. 

Чемпионат Испании

27-й тур 

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 26 (1:0). 

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Филиппе Коутинью (Паулинью, 84), Месси, Луис Суарес.

"Атлетико": Облак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандез, 75), Сауль, Партей, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диегу Коста.

Предупреждения: Месси, 30. Врсалько, 31. Хименес, 57. Ракитич, 69. 

Судья: Мансано.

04 марта. Барселона. Стадион "Camp Nou".

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нефилим

Да и у нас скорее всего Локо чемпион. Только в Италии интрига осталась.

23:13 4 марта

Pablo_75

ladafan это все проходили - депортиво, валенсия........ __________ Причём Валенсия совершенно реально могла взять ЛЧ в матче с Баварией. Атлетико тоже - минуту не дотерпели до чуда в первом финале.

22:25 4 марта

ladafan

это все проходили - депортиво, валенсия........

22:04 4 марта

Pablo_75

И по правде - сдувается Атлетико, вот сейчас я уже никак не представляю его в финале ЛЧ. Диего, видимо, выжал из него всё, бесконечно такой "полосатый автобус" не может выигрывать у команд, которые по составу намного сильнее его...

21:38 4 марта

Pablo_75

Бавария - отрыв 20 очков, Сити - 18, ПСЖ - 14, в Испании, видимо, тоже чемпионат (выявление чемпиона) закончен...

21:28 4 марта

Al Rains

Месси Великий!!! Такие красавцы со стандартов кладёт!!! Атлетико разочаровывает всё больше и больше...что же будет, когда уйдёт Гризманн?

21:07 4 марта

БигБосс

600 у гнома

20:47 4 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!