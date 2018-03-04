Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетико"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле победила "Атлетико" – 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Лионель Месси. В турнирной таблице "Барселона" оторвалась от мадридцев на восемь очков. "Атлетико" в свою очередь опережает "Реал", который идет третьим, на семь баллов.

Чемпионат Испании

27-й тур

"Барселона" - "Атлетико" - 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 26 (1:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Филиппе Коутинью (Паулинью, 84), Месси, Луис Суарес.

"Атлетико": Облак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандез, 75), Сауль, Партей, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диегу Коста.

Предупреждения: Месси, 30. Врсалько, 31. Хименес, 57. Ракитич, 69.

Судья: Мансано.

04 марта. Барселона. Стадион "Camp Nou".