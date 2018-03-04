Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетико"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле победила "Атлетико" – 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Лионель Месси. В турнирной таблице "Барселона" оторвалась от мадридцев на восемь очков. "Атлетико" в свою очередь опережает "Реал", который идет третьим, на семь баллов.
Чемпионат Испании
27-й тур
"Барселона" - "Атлетико" - 1:0 (1:0)
Гол: Месси, 26 (1:0).
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Филиппе Коутинью (Паулинью, 84), Месси, Луис Суарес.
"Атлетико": Облак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандез, 75), Сауль, Партей, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диегу Коста.
Предупреждения: Месси, 30. Врсалько, 31. Хименес, 57. Ракитич, 69.
Судья: Мансано.
04 марта. Барселона. Стадион "Camp Nou".
Нефилим
Да и у нас скорее всего Локо чемпион. Только в Италии интрига осталась.
23:13 4 марта
Pablo_75
ladafan это все проходили - депортиво, валенсия........ __________ Причём Валенсия совершенно реально могла взять ЛЧ в матче с Баварией. Атлетико тоже - минуту не дотерпели до чуда в первом финале.
22:25 4 марта
ladafan
это все проходили - депортиво, валенсия........
22:04 4 марта
Pablo_75
И по правде - сдувается Атлетико, вот сейчас я уже никак не представляю его в финале ЛЧ. Диего, видимо, выжал из него всё, бесконечно такой "полосатый автобус" не может выигрывать у команд, которые по составу намного сильнее его...
21:38 4 марта
Pablo_75
Бавария - отрыв 20 очков, Сити - 18, ПСЖ - 14, в Испании, видимо, тоже чемпионат (выявление чемпиона) закончен...
21:28 4 марта
Al Rains
Месси Великий!!! Такие красавцы со стандартов кладёт!!! Атлетико разочаровывает всё больше и больше...что же будет, когда уйдёт Гризманн?
21:07 4 марта
БигБосс
600 у гнома
20:47 4 марта