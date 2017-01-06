Гол Месси не спас "Барселону" в кубковой игре с "Атлетиком"

"Атлетик" нанес поражение "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Ариц Адурис и Иньяки Уильямс. Единственный мяч каталонцев – на счету Лионеля Месси. Отметим, что команда из Бильбао завершала встречу вдевятером после двух удалений.

Ответный матч пройдет 11 января.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Атлетик" – "Барселона" – 2:1 (2:0)

Голы: Адурис, 25 (1:0). Иньяки Уильямс, 28 (2:0). Месси, 52 (2:1).

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Эчейта, Боведа, Ляпорт, Саборит (Икер Муниаин, 68), Рауль Гарсия, Итурраспе, Сан-Хосе, Адурис (Эрасо, 78), Иньяки Уильямс (Элустондо, 84).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Юмтити (Пако Алькасер, 88), Иньеста, Ракитич (Андре Гомиш, 71), Бускетс, Серхи Роберто, Месси, Суарес, Неймар.

Предупреждения: Адурис, 40. Юмтити, 40. Иньеста, 45+1. Жорди Альба, 45+2. Бускетс, 45+3. Итурраспе, 53. Рауль Гарсия, 55.

Удаления: Рауль Гарсия, 74. Итурраспе, 80.

Судья: Фернандес Борбалан.

Бильбао. Стадион "San Mames Barria".