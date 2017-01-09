Гол Месси на 90-й минуте спас "Барселону" от поражения в Вильярреале

"Вильярреал" сыграл вничью с "Барселоной" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился нападающий Никола Сансоне, у гостей – Лионель Месси. При этом аргентинец сравнял счет в самой концовке. Напомним, российский нападающий "желтой подводной лодки" Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.

Каталонцы набрали 35 очков и пропустили на второе место в турнирной таблице "Севилью". "Вильярреал" идет на пятой строчке с 30 баллами.

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17-й тур

"Вильярреал" – "Барселона" – 1:1 (0:0)

Голы: Сансоне, 49 (1:0). Месси, 90 (1:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Музаккьо (Альваро Гонсалес, 87), Виктор Руис, Хауме, Хонатан дос Сантос, Тригерос, Б.Сориано, Р.Сориано (Эрнандес, 83), Сансоне, Пату (Самуэль Кастильехо, 76).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Динь (Арда Туран, 71), Бускетс, Иньеста, Андре Гомиш (Д.Суарес, 68), Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Хауме, 70. Сансоне, 78. Серхи Роберто, 78. Пике, 83.

Удаление: Хауме, 90+4.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

Вильярреал. Стадион "El Madrigal".