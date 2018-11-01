Гол Лангле на 91-й минуте принес "Барселоне" победу над "Культураль Леонеса"

"Барселона" с минимальным счетом обыграла "Культураль Леонеса" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Автором единственного гола на последних минутах встречи стал защитник Клеман Лангле.
Ответная игра состоится 5 декабря.
Кубок Испании
1/16 финала
Первый матч
"Культураль Леонеса" - "Барселона" - 0:1 (0:0)
Гол: Лангле, 90+1.
"Барселона": Силлессен, Семеду, Миранда, Куэнка, Чуми, Видаль, Суарес, Сампер (Аленья, 33), Эль-Хаддади, Дембеле, Малком (Артур, 80. Лангле, 61).
Удаление: Маркос (К), 90+4.
Судья: Мелеро Лопес.
31 октября. Леон. Стадион "Reino de Leon".
Дополнительная информация
Загрузка...