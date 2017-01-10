Гол Клерка спас "Осасуну" от проигрыша "Валенсии"

"Осасуна" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Валенсией" – 3:3. Хозяева смогли отыграться благодаря голу защитника Карлоса Клерка, который был забит на третьей компенсированной минуте второго тайма.

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17-й тур

"Осасуна" – "Валенсия" – 3:3 (1:2)

Голы: Эль-Хаддади, 2 (0:1). Риера, 7 (1:1). Риера, 45+1 - в свои ворота (1:2). Торрес, 62 (2:2). Монтойя, 73 (2:3). Карлос Клерк, 90+2 (3:3).

Нереализованный пенальти: Парехо (Валенсия), 86 (вратарь)

"Осасуна": Марио, У.Гарсия, Карлос Клерк, Маркес, Ойер, Торрес (Де лас Куэвас, 74), Чаушич, Беренгер, И.Гарсия, Риера (Хайме Ромеро, 80), Леон (Кодро, 80).

"Валенсия": Диегу Алвес, Сикейра (Лато, 46), Мангала, Монтойя, Марио Суарес, Перес, Парехо, Солер, Родриго (Нани, 71), Мина, Эль-Хаддади (Андрес Паскуаль, 89).

Предупреждения: Марио Суарес, 9. Парехо, 24. И.Гарсия, 38. Мангала, 41. Ойер, 80. Эль-Хаддади, 88. Перес, 90+4.

Судья: Альварес Иксиэрдо.

9 января. Памплона. Стадион "El Sadar Stadium".