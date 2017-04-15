Гол Иско на 90-й минуте принес "Реалу" волевую победу над "Спортингом"

Матч 32-го тура чемпионата Испании между "Спортингом" и "Реалом" завершился в пользу гостей – 3:2. Счет в матче открыл нападающий хихонцев Дуйе Чоп, но три минуты спустя полузащитник Иско восстановил равновесие. В начале второго тайма хавбек Микель Весга вновь вывел хозяев вперед, но через девять минут форвард Альваро Мората забил второй мяч в ворота "Спортинга".

А на 90-й минуте второй точный удар Иско в матче принес мадридцам победу и отрыв в турнирной таблице от "Барселоны" в шесть очков в преддверии очной встречи.

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32-й тур

"Спортинг" – "Реал" – 2:3 (1:1)

Голы: Чоп, 14 (1:0). Иско, 17 (1:1). Весга, 50 (2:1). Мората, 59 (2:2). Иско, 90 (2:3).

"Спортинг": Куэльяр, Лильо Кастельяно, Мере, Бабен, Аморебьета, Лопес, Кармона, Альварес (Акрам Афиф, 90+2), Весга, Мойсес Гомес (Касес, 69), Чоп (Нди, 79).

"Реал": Касилья, Данилу, Начо, Серхио Рамос, Фабиу Коэнтрау (Марселу, 57), Иско, Ковачич (Каземиру, 89), Родригес, Васкес (Диас, 71), Мората, Асенсио.

Предупреждения: Альварес, 34. Лильо Кастельяно, 61. Лопес, 79. Касес, 87. Мората, 89. Акрам Афиф, 90+2.

Судья: Фернандес Борбалан.

15 апреля. Хихон. Стадион El Molinon.