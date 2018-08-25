Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Райо Вальекано"

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Райо Вальекано" со счетом 1:0. Единственный мяч забил французский форвард мадридцев Антуан Гризманн.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Атлетико" – "Райо Вальекано" – 1:0 (0:0)

Гол: Гризманн, 63.

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Партей, 36), Годин, Савич, Эрнандез, Сауль, Эрнандес, Диегу Коста, Гризманн (Мартинш, 76), Корреа (Коке, 66), Лемар.

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Ба, Алекс Морено, Элустондо, Трехо, Комесанья (Медран, 69), Какюта (Посо, 69), Альваро Гарсия (Морено, 77), Эмбарба.

Предупреждения: Альваро Гарсия, 29. Коке, 88.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

25 августа. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".