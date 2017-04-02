Гол Гарая помог "Валенсии" разгромить "Депортиво"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Депортиво" – 3:0. Один из мячей записал на свой счет экс-защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай. При этом игрок "Депора" уже на 8-й минуте при ничейном счете не реализовал пенальти.

Для "летучих мышей" победа стала первой в последних четырех турах. "Валенсия" поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Депортиво" идет 16-м.

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29-й тур

"Валенсия" – "Депортиво" – 3:0 (2:0)

Голы: Гарай, 10 (1:0). Альбентоса, 29 – в свои ворота (2:0). Жоау Канселу, 90+1 (3:0).

Нереализованный пенальти: Фажр, 8 (вратарь).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Абденнур, Монтойя, Хосе Гайя (Жоау Канселу, 83), Перес (Сикейра, 75), Парехо, Солер, Орельяна, Дзадза (Мина, 78), Эль-Хаддади.

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Алекс Бергантиньос (Морено, 70), Фажр (Эмре Чолак, 46), Карлес Хиль, Гильерме, Хоселу, Андоне.

Предупреждения: Монтойя, 7. Хоселу, 16. Абденнур, 50. Перес, 55.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

2 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".