Гол Гарая помог "Валенсии" разгромить "Депортиво"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Депортиво" – 3:0. Один из мячей записал на свой счет экс-защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай. При этом игрок "Депора" уже на 8-й минуте при ничейном счете не реализовал пенальти.
Для "летучих мышей" победа стала первой в последних четырех турах. "Валенсия" поднялась на 13-е место в турнирной таблице. "Депортиво" идет 16-м.
Чемпионат Испании
Ла лига
29-й тур
"Валенсия" – "Депортиво" – 3:0 (2:0)
Голы: Гарай, 10 (1:0). Альбентоса, 29 – в свои ворота (2:0). Жоау Канселу, 90+1 (3:0).
Нереализованный пенальти: Фажр, 8 (вратарь).
"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Абденнур, Монтойя, Хосе Гайя (Жоау Канселу, 83), Перес (Сикейра, 75), Парехо, Солер, Орельяна, Дзадза (Мина, 78), Эль-Хаддади.
"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Алекс Бергантиньос (Морено, 70), Фажр (Эмре Чолак, 46), Карлес Хиль, Гильерме, Хоселу, Андоне.
Предупреждения: Монтойя, 7. Хоселу, 16. Абденнур, 50. Перес, 55.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
2 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/