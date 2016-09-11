Гол Гарая не спас "Валенсию" от проигрыша "Бетису"

"Валенсия" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании уступила "Бетису" – 2:3. Отметим, что практически весь второй тайм хозяева действовали в меньшинстве, но при этом смогли отыграться со счета 0:2. Решающий гол гости провели уже в компенсированное время второго тайма.

Отметим также, что один из голов "летучих мышей" забил защитник Эсекиэль Гарай. Аргентинский футболист, в летнее трансферное окно перешедший в испанский клуб из "Зенита", проводил первый матч в составе новой команды.

"Валенсия" потерпела третье поражение подряд на старте сезона.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Валенсия" – "Бетис" – 2:3 (0:1)

Голы: Рубен Кастро, 38 (0:1). Хоакин, 54 (0:2). Родриго, 75 (1:2). Гарай, 78 (2:2). Рубен Кастро, 90+2 (2:3).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Хосе Гайя (Монтойя, 45), Жоау Канселу, Марио Суарес (Медран, 46), Перес, Парехо, Нани, Родриго, Мина (Эль-Хаддади, 64).

"Бетис": Адан, Пиччини, Манди, Пеццела, Дурмиси, Хоакин (Мусонда, 68), Брашанац, Пенья (Гутьеррес, 20), Петрос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82).

Предупреждения: Перес, 22. Брашанац, 56. Пиччини, 63. Нани, 69. Петрос, 71. Мусонда, 72.

Удаление: Перес (Валенсия), 50.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

11 сентября. Валенсия. Стадион Mestalla.