Гол Гамейро принес "Атлетико" победу над "Сельтой"

"Атлетико" на выезде переиграл "Сельту" в матче 9-го тура чемпионата Испании. Единственный гол во встрече забил француз Кевин Гамейро.

Победа позволила мадрдидцам выйти на 3-е место в турнирной таблице, а "Сельта" осталась на 10-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Сельта" - "Атлетико" - 0:1 (0:1)

Гол: Гамейро, 28.

"Сельта": Альварес, Кабраль (Гвидетти, 72), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Эмре Мор, 72), Эрнандес, Лоботка, Систо, Аспас, М.Гомес.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи (Хименес, 66), Сауль, Партей, Гамейро (Гайтан, 61), Гризманн, Корреа (Филипе Луис, 88).

Предупреждения: Савич, 16. Сауль, 41. Хонни Кастро, 49. Габи, 57. Кабраль, 71. Эрнандес, 82. Хуанфран, 89. Партей, 90+3.

Судья: Мунуэра Монтера.

Виго. Стадион "Balaidos".