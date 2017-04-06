Гол экс-защитника "Рубина" не спас "Лас-Пальмас" от поражения

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Эйбар" переиграл "Лас-Пальмас" – 3:1. Голом в составе гостей отметился бывший защитник "Рубина" Маурисио Лемос. На счету аргентинского футболиста в текущем сезоне уже 5 забитых мячей.

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30-й тур

"Эйбар" – "Лас-Пальмас" – 3:1 (2:0)

Голы: Бебе, 14 (1:0). Айтами, 24 – в свои ворота (2:0). Лемос, 62 (2:1). Адриан Гонсалес, 66 – с пенальти (3:1).

"Эйбар": Йоэль, Рамис, Луна, Лежен, Капа, Адриан Гонсалес, Педро Леон (Пенья, 88), Дани Гарсия, Эскаланте (Ривера, 61), Кике (Серхио Энрич, 82), Бебе.

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Айтами, Элдер Лопеш, Лемос, Симон, Момо, Монторо, Вьера (Боатенг, 72), Халилович, Меса (Эрнан, 86), Ливая (Хесе, 78).

Предупреждения: Ливая, 8. Элдер Лопеш, 54. Лежен, 61. Симон, 64. Меса, 65. Дани Гарсия, 74. Хесе, 90+4.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

6 апреля. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.