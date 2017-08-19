01:14 | Футбол — Испания

Гол Дзадзы принес "Валенсии" победу над "Лас-Пальмасом"


"Валенсия" обыграла "Лас-Пальмас" в 1-м туре чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Симоне Дзадзы.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур 

"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 1:0 (1:0)

Гол: Дзадза, 22 (1:0). 

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Везу, Жоау Канселу, Начо Видаль, Парехо, Медран (Хиль, 73), Солер (Максимович, 89), Дзадза, Родриго (Мина, 79).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас, Ксимо Наварро, Лемос (Хави Кастельяно, 78), Симон (Мишел, 85), Дани Кастельяно, Вьера, Халилович, Витоло, Кальери, Тана (Араухо, 78).

Предупреждения: Дзадза, 9. Парехо, 40. Ксимо Наварро, 47. Бигас, 67. Хосе Гайя, 71. Симон, 80. 

Удаление: Халилович (Лас-Пальмас), 33. 

Судья: Хиль Мансано.

18 августа. Валенсия. Стадион "Mestalla".

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