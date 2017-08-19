Гол Дзадзы принес "Валенсии" победу над "Лас-Пальмасом"

"Валенсия" обыграла "Лас-Пальмас" в 1-м туре чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Симоне Дзадзы.
Чемпионат Испании
Лига 1
1-й тур
"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 1:0 (1:0)
Гол: Дзадза, 22 (1:0).
"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Везу, Жоау Канселу, Начо Видаль, Парехо, Медран (Хиль, 73), Солер (Максимович, 89), Дзадза, Родриго (Мина, 79).
"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас, Ксимо Наварро, Лемос (Хави Кастельяно, 78), Симон (Мишел, 85), Дани Кастельяно, Вьера, Халилович, Витоло, Кальери, Тана (Араухо, 78).
Предупреждения: Дзадза, 9. Парехо, 40. Ксимо Наварро, 47. Бигас, 67. Хосе Гайя, 71. Симон, 80.
Удаление: Халилович (Лас-Пальмас), 33.
Судья: Хиль Мансано.
18 августа. Валенсия. Стадион "Mestalla".