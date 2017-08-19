Гол Дзадзы принес "Валенсии" победу над "Лас-Пальмасом"

"Валенсия" обыграла "Лас-Пальмас" в 1-м туре чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего Симоне Дзадзы.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 1:0 (1:0)

Гол: Дзадза, 22 (1:0).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Везу, Жоау Канселу, Начо Видаль, Парехо, Медран (Хиль, 73), Солер (Максимович, 89), Дзадза, Родриго (Мина, 79).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас, Ксимо Наварро, Лемос (Хави Кастельяно, 78), Симон (Мишел, 85), Дани Кастельяно, Вьера, Халилович, Витоло, Кальери, Тана (Араухо, 78).

Предупреждения: Дзадза, 9. Парехо, 40. Ксимо Наварро, 47. Бигас, 67. Хосе Гайя, 71. Симон, 80.

Удаление: Халилович (Лас-Пальмас), 33.

Судья: Хиль Мансано.

18 августа. Валенсия. Стадион "Mestalla".