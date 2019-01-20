Гол Думбья не спас "Жирону" от поражения в матче с "Бетисом"

"Бетис" обыграл "Жирону" (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Кристиан Тельо, Лорен Морон и Серхио Каналес, который забил с пенальти решающий мяч в концовке игры. У гостей забивали Алейкс Гарсия и бывший форвард ЦСКА Сейду Думбья.

"Бетис" набрал 29 очков и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У "Жироны" 24 очка и десятая позиция.

В следующем туре "Жирона" примет "Барселону", а "Бетис" на выезде сыграет с "Атлетиком".

Чемпионат Испании

Примера

20-й тур

"Бетис" - "Жирона"- 3:2 (1:2)

Голы: Тельо, 12 (1:0). Алейкс Гарсия, 36 (1:1). Думбья, 44 (1:2). Лорен Морон, 54 (2:2). Каналес, 90+4 - с пенальти (3:2).

"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Бартра, Манди, Хави Гарсия, Гуардадо (Феддаль, 66), Каналес, Ло Сельсо, Тельо, Санабрия (Леон, 71), Лорен Морон (Лайнес, 81).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Борха, Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс, Порро (Хонас Ромалью, 61), Думбья (Дуглас Луис, 78), Фернандес (Муньеса, 72).

Предупреждения: Порро, 11. Фернандес, 39. Санабрия, 45. Алькала, 55. Лорен Морон, 66. Хонас Ромалью, 83.

Судья: Кордеро Вега.

20 января. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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