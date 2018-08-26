Гол Дембеле принес "Барселоне" победу над "Вальядолидом"

"Барселона" обыграла "Вальядолид" во 2-м туре чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой игре забил нападающий Усман Дембеле после скидки Серхи Роберто.

Хозяева забили гол на 94-й минуте матча, Кеко пробил тер Штегена головой. Но арбитр встречи Де Бургос Бенгоэча воспользовался видеоповтором и зафиксирова у полузащитника офсайд.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Вальядолид" - "Барселона" - 0:1 (0:0)

Гол: Дембеле, 57.

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Начо Мартинес, Ануар, Рубен Алькараас, Борха (Кеко, 64), Вилья (Верде, 87), Оскар Плано, Энес Унал (Чоп, 70).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Дембеле (Видаль, 76), Ракитич, Бускетс, Коутинью (Малком, 84), Месси, Суарес (Эль-Хаддади, 90+1).

Предупреждения: Энес Унал, 49. Пике, 60.

Судья: Де Бургос Бенгоэча.

25 августа. Вальядолид. Стадион Jose Zorrilla.