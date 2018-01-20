Гол Черышева помог "Вильярреалу" обыграть "Леванте"

Матч 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" – "Леванте" завершился победой хозяев поля – 2:1. Второй мяч "желтой субмарины" на 50-й минуте забил вышедший в стартовом составе полузащитник Денис Черышев. Для 27-летнего игрока этот гол стал третьим в текущем сезоне во всех турнирах.

В эпизоде с голом россиянин получил повреждение после удара об штангу, но хавбек смог вернуться на поле, а спустя 15 минут был заменен.

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"Вильярреал" - "Леванте" - 2:1 (1:0)

Голы: Тригерос, 26 - с пенальти (1:0). Черышев, 50 (2:0). Рохер, 90+4 - с пенальти (2:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Герра, 86), Эрнандес, Черышев (Раба, 65), Самуэль Кастильехо (Мартинес, 75), Энес Унал.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Дукуре (Кампанья, 76), Моралес, Лукич (Иви Лопес, 53), Лерма, Хасон (Рохер, 64), Боатенг.

Предупреждения: Лукич, 31. Хауме, 39. Постиго, 64. Альваро Гонсалес, 87.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

20 января. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.

Турнирная таблица чемпионата Испании – здесь