Гол Черышева помог "Вильярреалу" обыграть "Леванте"

Матч 20-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" – "Леванте" завершился победой хозяев поля – 2:1. Второй мяч "желтой субмарины" на 50-й минуте забил вышедший в стартовом составе полузащитник Денис Черышев. Для 27-летнего игрока этот гол стал третьим в текущем сезоне во всех турнирах.
В эпизоде с голом россиянин получил повреждение после удара об штангу, но хавбек смог вернуться на поле, а спустя 15 минут был заменен.
Чемпионат Испании
Ла лига
"Вильярреал" - "Леванте" - 2:1 (1:0)
Голы: Тригерос, 26 - с пенальти (1:0). Черышев, 50 (2:0). Рохер, 90+4 - с пенальти (2:1).
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Герра, 86), Эрнандес, Черышев (Раба, 65), Самуэль Кастильехо (Мартинес, 75), Энес Унал.
"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Постиго, Робер, Дукуре (Кампанья, 76), Моралес, Лукич (Иви Лопес, 53), Лерма, Хасон (Рохер, 64), Боатенг.
Предупреждения: Лукич, 31. Хауме, 39. Постиго, 64. Альваро Гонсалес, 87.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
20 января. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.
Турнирная таблица чемпионата Испании – здесь
taraslaz
pustot+ После такого паса даже бабушка забила бы, а он ещё и об штангу умудрился удариться 22:38... Под этот пас открыться надо было ещё.
23:59 20 января
pustot+
После такого паса даже бабушка забила бы, а он ещё и об штангу умудрился удариться
22:38 20 января
Дядька
Передайте Шмурнову, что Вильярреал доходил до полуфинала ЛЧ (пусть учит матчасть раз взялся комментировать). И по поводу сильнешего чемпионата - надо не спорить, а просто посмотреть таблицу с рейтингом.
22:31 20 января