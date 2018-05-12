Гол Черышева помог "Вильярреалу" обыграть "Депортиво", "Хетафе" уступил "Атлетико"

Завершились шесть матчей 37-го тура чемпионата Испании. "Атлетико" на выезде обыграл "Хетафе" (1:0).

Единственный мяч мадридской команды в активе Коке. "Хетафе" мог сравнять счет, но удар Файкаля Фажра с пенальти отразил Ян Облак. В других матчах "Бетис" и "Севилья" сыграли вничью в дерби - 2:2. "Вильярреал" в гостях обыграл "Депортиво" - 4:2. Российский полузащитник "желтой субмарины" Денис Черышев вышел на заменк на 73-й минуте и под занавес матча отметился голом.

Чемпионат Испании

Примера

37-й тур

"Жирона" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)

Гол: Вьетто, 61 (0:1).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Маффео (Адай, 69), Хуанпе, Тимор, Борха (Амагат, 82), Гранель, Стуани, Лосано (Олунга, 73).

"Валенсия": Доменеч, Монтойя, Мурильо, Везу, Лато (Начо Видаль, 86), Максимович, Солер, Дзадза (Родриго, 71), Вьетто, Гонсалу Гедеш, Торрес (Хосе Гайя, 77).

Предупреждения: Солер, 29. Маффео, 34. Дзадза, 60. Лато, 76. Тимор, 90.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

12 мая. Жирона. Стадион "Монтиливи".

"Хетафе" - "Атлетико" - 0:1 (0:1)

Гол: Коке, 8 .

Нереализованный пенальти: Фажр ("Хетафе", 78 (вратарь)

"Хетафе": Гуаита, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Фламини (Мора, 60), Портильо, Фажр, Реми (Пачеко, 72), Хорхе Молина, Ндиай (Анхель, 53).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Коке (Корреа, 70), Сауль, Партей, Диегу Коста (Гамейро, 62), Гризманн (Фернандо Торрес, 62).

Предупреждения: Фажр, 32. Годин, 36. Партей, 49. Фламини, 55. Портильо, 90+1.

Судья: Альберола Рохас.

12 мая. Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес".

"Бетис" - "Севилья" - 2:2 (1:0)

Голы: Бартра, 5 (1:0). Бен Йеддер, 57 (1:1). Кьер, 79 (1:2). Лорен Морон, 81 (2:2).

"Бетис": Педро, Барраган, Амат, Бартра, Манди, Дурмиси, Хоакин (Тельо, 73), Хави Гарсия, Гуардадо (Будебуз, 46), Руис, Леон (Лорен Морон, 59).

"Севилья": Сория, Меркадо (Бен Йеддер, 45+1), Кьер, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Лаюн, 46), Меса, Нолито (Васкес, 85), Рамирес.

Предупреждения: Гуардадо, 17. Сарабия, 20. Лангле, 24. Эскудеро, 71. Лаюн, 90.

Судья: Альварес Искиэрдо .

12 мая. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".

"Эйбар" - "Лас-Пальмас" - 1:0 (1:0)

Гол: Шарлес, 5.

"Эйбар": Дмитрович, Ломбан, Хосе Анхель, Оливейра (Арбилья, 71), Диоп (Эскаланте, 9), Инуи, Пенья, Дани Гарсия, Хоан Хордан, Орельяна, Шарлес (Капа, 75).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Гальвес, Ксимо Наварро, Дани Кастельяно, Хайро (Эзекиль, 53), Халилович (Момо, 66), Хави Кастельяно, Гомес (Экспосито, 80), Кальери, Хиль.

Предупреждения: Эскаланте, 33. Гомес, 37. Дани Гарсия, 42. Инуи, 90+4.

Судья: Матеу Лаос.

12 мая. Эйбар. Стадион "Мунисипаль де Ипуруа".

"Алавес" - "Атлетик" - 3:1 (1:0)

Голы: Гвидетти, 43 (1:0). Эль-Хаддади, 60 (2:0). Ибаи Гомес, 77 (3:0). Икер Муниаин, 79 (3:1).

"Алавес": Пачеко, Алексис (Вакасо, 53), Лагуардия, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Гвидетти (Собрино, 77), Эль-Хаддади (Эли, 86), Педраса.

"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит (Кордоба, 66), Альварес, Нуньес, Эчеварриа, Микель Рико (Сан-Хосе, 41), Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Эчеварриа, 27. Марипан, 32. Саборит, 34. Эль-Хаддади, 35. Альварес, 58. Сан-Хосе, 73.

Судья: Эстрада Фернандес.

12 мая. Витория. Стадион "Мендисоросса".

"Депортиво" - "Вильярреал" - 2:4 (0:3)

Голы: Самуэль Кастильехо, 2 (0:1). Тригерос, 31 (0:2). Самуэль Кастильехо, 45 (0:3). Валье, 58 (1:3). Валье, 88 (2:3). ЧЕРЫШЕВ, 90+2 (2:4).

"Депортиво": Мартинес, Фернандо Наварро, Крун-Дели, Хуанфран (М.Садик, 75), Луизинью, Альбентоса, Гильерме (Баккали, 46), Вальверде (Москера, 67), Адриан, Лукас, Валье.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос (Фуэго, 87), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (ЧЕРЫШЕВ, 73), Раба (Сансоне, 61).

Предупреждения: Гильерме, 22. Валье, 61. Альбентоса, 74.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

12 мая. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".