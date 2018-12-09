Гол Бэйла принес "Реалу" победу над "Уэской"

"Реал" с минимальным счетом обыграл "Уэска" матче 15-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Гарета Бэйла.

"Реал" набрал 26 очков и располагается на 4-й строчке турнирной таблице ла лиги, "Уэска" - на последней строчке, в активе команды 7 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Уэска" - "Реал" - 0:1 (0:1)

Гол: Бэйл, 8.

"Уэска": Йованович, Мирамон, Инсуа Бланко, Эчейта, Пулидо, Ривера, Хуан Агилера (Мелеро, 19), Мойсес Гомес, Феррейро (Сердар Гюрлер, 76), Авила (Лонго, 84), Кучо.

"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Карвахаль, Модрич (Иско, 66), Льоренте, Себальос (Вальверде, 58), Васкес, Бензема, Бэйл (Асенсио, 76).

Предупреждения: Карвахаль, 26. Себальос, 39. Эчейта, 42. Инсуа Бланко, 80.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

9 декабря. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

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