Гол Банеги принес "Севилье" победу над "Реал Сосьедад"

"Севилья" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 47-й минуте забил полузащитник Эвер Банега.

Команда из столицы Андалусии набрала 51 очко и на данный момент занимает седьмое место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. У представителей Страны Басков 46 очков и десятая позиция. Хозяева поля проводили первый матч после возвращения Хоакина Капарроса на пост главного тренера.

В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Леганес", а "Севилья" предстоит дерби с "Бетисом".

Чемпионат Испании

Ла лига

36-й тур

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 1:0 (0:0)

Гол: Банега, 47 - с пенальти.

"Севилья": Сория, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Васкес, 88), Меса (Гайс, 79), Нолито (Корреа, 70), Рамирес.

"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, де ла Белья (Родригес, 89), Льоренте, Одриосола, Каналес, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай (Хуанми, 68), Виллиан Жозе, Оярсабаль (Баутиста, 81).

Предупреждения: Лаюн, 32. Сурутуса, 54. Банега, 71. Сарабия, 87. Меркадо, 90+3. Виллиан Жозе, 90+5.

Судья: Хайме Латре

4 мая. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".