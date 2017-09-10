Гол Бакки помог "Вильярреалу" обыграть "Бетис"

"Вильярреал" дома обыграл "Бетис" (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дебютным голом отметился арендованный у "Милана" нападающий Карлос Бакка.

Для "желтой субмарины" эта победа стала первой в национальном первенстве.

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3-й тур

"Вильярреал" - "Бетис" - 3:1 (1:1)

Голы: Леон, 11 (0:1). Бакка, 32 (1:1). Самуэль Кастильехо, 61 (2:1). Энес Юнал, 77 (3:1).

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Хауме, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос (Чука, 84), Пабло Форнальс, Эрнандес (Семеду, 87), Бакамбу, Бакка (Энес Юнал, 69), Самуэль Кастильехо.

"Бетис": Адан, Барраган, Амат, Феддаль, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия, Камараса (Гуардадо, 74), Тельо (Науэль Лейва, 78), Леон (Санабрия, 58), Нарваэс.

Предупреждения: Хауме, 10. Альваро Гонсалес, 45+2. Рукавина, 90+2.

Судья: Медье Хименес (Испания).

10 сентября. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".