Гол Аспаса спас "Сельту" от поражения в матче с "Валенсией"

"Валенсия" и "Сельта" сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Испании - 1:1. На гол Миши Батшуайи точным ударом ответил Яго Аспас.

"Валенсия" еще не побеждала в ла лиге. На счету команды 5 ничьих и 1 поражение.

Чемпионат Испании

Лига 1

6-й тур

"Валенсия" - "Сельта" - 1:1 (1:0)

Голы: Батшуайи, 25 (1:0). Аспас, 82 (1:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Мурильо, Васс, Кокелен (Кондогбья, 70), Солер, Родриго, Батшуайи (Гамейро, 83), Гонсалу Гедеш (Черышев, 76).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Араухо, Мальо (Эккерт, 70), Хункa, Окай Йокушлу (Систо, 46), Лоботка, Бельтран, Аспас (Алонсо, 86), Гомес.

Предупреждения: Аспас, 45+1. Мальо, 48. Батшуайи, 56. Бельтран, 75.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

26 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья".