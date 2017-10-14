Годин убирает Месси финтом Зидана. Видео

Под занавес матча 8-го тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Барселона" (1:1) эффектным и эффективным финтом отметился защитник мадридцев Диего Годин. На выходе из своей штрафной уругваец выполнил "марсельскую рулетку", тем самым не дав перехватить мяч нападающему гостей Лионелю Месси.

Отметим, что "марсельская рулетка" считается коронным финтом главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

Трансляция матча "Атлетико" - "Барселона"