Годин получил травму в матче с "Атлетиком"

Защитник и капитан "Атлетико" Диего Годин получил травму в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу против "Атлетика" (3:2), сообщает официальный сайт мадридского клуба. 32-летний уругваец забил победный гол на 90-й минуте встречи после голевой передачи нападающего Антуана Гризманна.

Медобследование выявило у Година повреждение мышц левого бедра. В течение двух дней появится более точная информация о степени повреждения и сроках восстановления спортсмена.

"Атлетико" после 12 матчей занимает второе место в чемпионате Испании с 23 очками.