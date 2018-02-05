Годин перенесет операцию после потери нескольких зубов

Защитник "Атлетико" Диего Годин перенесет операцию по замене трех зубов после матча 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (1:0), сообщает пресс-служба мадридцев. Во втором тайме встречи уругваец столкнулся с голкипером соперника Нето, в результате чего потерял несколько зубов и был заменен.
Игрок выбыл на неопределенный срок. Он перенесет операцию в ближайшие дни.
Godín perdió varios dientes en un brutal golpe de Neto en el área (foto: @pablogsacristan) https://t.co/YxPtXSfuFe #AtletiValencia pic.twitter.com/O6u4Comv2i– MARCA (@marca) 4 февраля 2018 г.